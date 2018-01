Dia de clássico no Minho entre Sporting e FC Porto

Sporting e FC Porto defrontam-se, nesta quarta-feira, num clássico da meia-final da Taça da Liga. O Vitória de Setúbal já está na final e espera pelo adversário que sairá do embate entre leões e dragões. O apito inicial do árbitro está marcado para as 20h45.

Braga acolhe um clássico do futebol português naquela que é a mais jovem competição do futebol profissional português.

Ainda sem derrotas a nível nacional, leões e dragões querem impôr a primeira derrota em provas nacionais a um rival.

O Sporting chega ao Minho tendo Rúben Ribeiro como a grande dúvida, uma vez que Jorge Jesus poderá ter uma abordagem menos criativa e de maior ‘músculo’, com Battaglia.

Do lado portista a dúvida está, desde logo, no eixo defensivo com Felipe, Marcano e Reyes a lutarem por duas vagas no onze de Sérgio Conceição que, tal como já fez em outros embates contra rivais (e na Liga dos Campeões), poderá lançar Sérgio Oliveira para o onze titular.

A verdade é que o FC Porto aparece embalado no Minho, enquanto que o Sporting chega depois de um empate em Setúbal para o campeonato.

O duelo entre Sporting e FC Porto arranca às 20h45 desta quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga.

