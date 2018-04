América do Sul Mais de 800 venezuelanos entram no Brasil todos os dias para fugir da crise Por

Mais de 800 venezuelanos entram no Brasil todos os dias para fugir da crise que assola o seu país, informou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), citando dados governamentais.

Cerca de 52 mil venezuelanos chegaram ao Brasil desde 2017 e 40 mil destes atravessaram a fronteira com Roraima, no norte do país vizinho, e a maioria vive em Boa Vista, capital do estado brasileiro.

“Enquanto a complicada situação política e socioeconómica em seu país continua a piorar, os venezuelanos precisam desesperadamente de comida, abrigo e tratamento médico, e muitos precisam de proteção internacional”, disse o porta-voz do ACNUR, William Spindler, numa conferência de imprensa.

Questionado sobre as razões dadas pelos venezuelanos para fugir, o porta-voz da ACNUR respondeu que são variadas: “insegurança, incapacidade de encontrar alimentos e medicamentos e falta de meios de subsistência por causa da crise económica”.

A pressão sobre a população local e os serviços públicos tem sido tal que o Governo do Brasil declarou estado de emergência em Boa Vista e destinou 58 milhões de dólares (47,3 milhões de euros) para ajudar os venezuelanos.

Spindler explicou que o ACNUR está a trabalhar com o Governo brasileiro para garantir que todos aqueles que atravessam a fronteira sejam registados e tenham toda a documentação necessária.

“Uma vez que os requerentes de asilo – assim como aqueles que têm permissão especial para ficar – estão documentados, têm o direito de trabalhar, têm acesso ao sistema de saúde, educação e outros serviços básicos”, especificou.

Destes 52 mil venezuelanos que vivem no Brasil, 25 mil são requerentes de asilo, 10 mil têm vistos temporários e o restante está a tentar regularizar a sua situação, especificou o comunicado do ACNUR.

Spindler salientou que as autoridades brasileiras e o ACNUR estão cada vez mais preocupados com os “crescentes riscos enfrentados pelos venezuelanos que vivem nas ruas, incluindo a exploração sexual e a violência”.

Os recém-chegados estão alojados em dez abrigos, onde as crianças são vacinadas.

Em paralelo, o ACNUR trabalha com as autoridades para identificar os venezuelanos que querem ser transferidos para outras áreas do Brasil, algo que, segundo uma pesquisa, querem 77% dos refugiados.

As forças armadas do Brasil realizarão nesta semana dois voos para transferir quase 380 venezuelanos para São Paulo e Cuiabá (estado do Mato Grosso).

Até ao momento, outros 600 venezuelanos foram transferidos para outras cidades brasileiras.

Recentemente, o candidato presidencial brasileiro Jair Bolsonaro sugeriu a possibilidade de construir campos de refugiados para receber os venezuelanos que chegam ao país.

Questionado se isso seria uma possibilidade, Spindler disse que não, recordando que a tradição na América do Sul sempre foi de receber os refugiados.

