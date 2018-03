DGS não confirma 250 infetados com sarampo

A Direção-Geral da Saúde (DGS) continua a monitorizar o surto de sarampo e já administrou 865 doses da vacina VASPR, que inclui sarampo e rubéola, a funcionários e doentes internados no Hospital de Santo António, no Porto. No entanto, a DGS não confirma os números adiantados pela SIC de que possam existir mais de 250 pessoas infetadas em Portugal.