DGS garante ter surto de sarampo “controlado”

A Direção-Geral da Saúde (DGS) admite que possam aparecer novos casos de sarampo mas não tem, neste momento, a situação descontrolada. Por isso, a diretora Graça Freitas deixou uma mensagem de confiança devido aos novos casos que apareceram, nos últimos dias, nomeadamente no Hospital de Santo António, no Porto.

A responsável de saúde manifestou “não haver indício de que esteja descontrolado” o vírus do sarampo.

Graça Freitas admite, porém, que “é provável que desde ontem tenham aparecido casos suspeitos, mas que carecem de reporte”.

“Não é uma questão de não controlo, mas uma dinâmica do próprio vírus e da doença”, referiu, à margem de uma visita por causa de um projeto de visão infantil, no norte do país.

A Direção-Geral da Saúde estará, neste sentido, a monitorizar a situação, em articulação com a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) e outras entidades de saúde pública.

Até este momento, a DGS tem confirmados 21 casos de sarampo.

Na origem deste surto terá estado um indivíduo que não estava vacinado.

O homem terá contraído o vírus em França e contagiou um profissional de saúde do Hospital de Santo António, numa espaço de saúde exterior ao hospital portuense

