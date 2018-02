Um morto e dezenas de feridos após tiroteio em escola nos EUA

A escola secundária Marjory Stoneman Douglas, em Parkland, nos EUA, foi hoje palco de um tiroteio que terá feito pelo menos um morto e mais de 20 feridos.

As primeiras informações ainda são pouco detalhadas, mas a WSVN 7News, citando a polícia local, adianta que existe um morto.

Outras fontes apontam para que o número de feridos varie entre 20 e 50.

Imagens registadas pela WSVN nos primeiros instantes após o incidente mostram várias pessoas a serem assistidas ou transportadas para ambulâncias.

O atirador continua em fuga. Estaria a usar calças pretas, uma camisola colorida e um boné preto.

De forma não oficial, as autoridades admitem que a hipótese mais provável aponta para que seja um antigo aluno-

As autoridades mandaram evacuar a escola, com a ABC News a mostrar o momento em que os alunos deixam as instalações. Veja:

