Nas Notícias Dez pessoas detidas por venda ilegal de bilhetes para concerto dos U2 Por

A Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve 10 pessoas em flagrante delito por venda ilegal de bilhetes online para os concertos dos U2 em Portugal, tendo ainda apreendido 26 bilhetes.

De acordo com a ASAE, as detenções aconteceram em flagrante delito, em vários pontos do país, pela prática do crime de especulação sobre o valor de venda oficial de bilhetes para os concertos.

A entidade refere, em comunicado, que a “ação de vigilância online de venda de bilhetes” tem sido desenvolvida desde fevereiro e visa o “combate à especulação, cuja oferta se encontra a ser divulgada através de diversos sites de anúncios na Internet”.

É ainda referido que os 26 bilhetes que foram apreendidos tinham “valores unitários faciais que variam entre os 37 e os 200 euros, que eram transacionados por valores que oscilavam entre os 150 e os 400 euros”.

A ASAE explica que os arguidos já foram presentes a tribunal e alerta os consumidores para evitarem a compra de bilhetes acima do seu valor oficial. “Essa venda constitui um Crime de Especulação, punido com pena de prisão até três anos”, sublinha.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar