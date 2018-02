Detido autor do tiroteio nos EUA

A polícia de Parkland, nos EUA, anunciou a detenção de um homem, apontado como o presumível autor do tiroteio na escola secundária Marjory Stoneman Douglas.

Do incidente resultou menos um morto e mais de 20 feridos.

Imagens registadas por um helicóptero da CBS Miami mostram o suspeito algemado, sendo posto pela polícia no interior de um carro.

Outras imagens, mas da WSVN, feitas logo nos primeiros instantes após o tiroteio mostravam várias pessoas a serem assistidas ou transportadas para ambulâncias.

De forma não oficial, as autoridades admitem que a hipótese mais provável aponta para que o suspeito seja um antigo aluno.

As autoridades mandaram evacuar a escola, com a ABC News a mostrar o momento em que os alunos deixam as instalações. Veja:

