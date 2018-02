Despiste provoca um morto em Palmela

Um homem morreu esta segunda-feira, entre a Quinta do Anjo e Palmela, na sequência de um despiste do automóvel em que seguia.

De acordo com declarações de fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal à agência Lusa, o óbito foi confirmado no local por uma equipa de emergência médica do Hospital São Bernardo, em Setúbal.

Além da equipa, também cinco operacionais dos Bombeiros Voluntários de Palmela acudiram ao local, apoiados por três viaturas.

No dia de ontem, recorde-se, um outro acidente em Palmela vitimou um casal, de 24 e 25 anos, após um despiste de um veículo ligeiro.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar