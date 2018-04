Local Despiste em Nisa ocorreu com “condições adversas” em zona perigosa – Proteção Civil Por

O despiste com um autocarro que transportava estudantes hoje no IP2, no concelho de Nisa, distrito de Portalegre, aconteceu com “condições adversas” e numa zona com “muita sinistralidade”, segundo a Proteção Civil.

Segundo o comandante distrital de operações de socorro de Portalegre, Rui Conchinha, o acidente, em que morreu um rapaz de 20 anos, ocorreu no nó de Arez e a Barragem de Fratel do IP2, uma estrada “sempre perigosa e numa zona já com muita sinistralidade”.

“Com condições adversas, com muita chuva”, o autocarro despistou-se pelas 17:56 e fez um capotamento lateral, descreveu Rui Conchinha.

Questionado sobre as causas do acidente, o comandante distrital de Portalegre disse que as “equipas de peritos da Brigada de Trânsito estão no local a fazer a respetiva peritagem e só eles é que se poderão pronunciar nesse sentido”.

O autocarro transportava, além do motorista, 48 passageiros, sobretudo jovens entre os 18 e os 23 anos provenientes da Covilhã e de Belmonte, que estavam a regressar de uma viagem de finalistas a Espanha, segundo fontes da Proteção Civil e da GNR de Portalegre.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, o acidente provocou a morte de um rapaz de 20 anos, quatro feridos graves e 29 feridos ligeiros.

Os restantes 15 ocupantes “foram transportados para Nisa para serem acolhidos pelo Serviço Municipal de Proteção Civil e foram deslocados em autocarro”, precisou Rui Conchinha.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar