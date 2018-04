Local Despiste em Braga provoca três feridos graves Por

Um despiste violento na freguesia de Real, em Braga, provocou na madrugada desta quarta-feira, três feridos graves.

O alerta foi dado pelas 2h48, assim que o automóvel embateu com violência contra o muro de uma casa.

O condutor terá perdido o controlo da viatura quando tentava fazer curva, tendo embatido com brutalidade contra o mudo. Os ocupantes ficaram encarcerados.

O jovem que seguia no lugar do pendura teve um braço amputado devido à gravidade dos ferimentos. O condutor deu entrada no Hospital de Braga em estado crítico e o terceiro passageiro sofreu fraturas nas pernas.

Além dos Bombeiros Sapadores de Braga, também a VMER de Braga e Guimarães e agentes da PSP estiveram no local.

