Despiste em Almada provoca feridos e congestiona trânsito

Um despiste de um automóvel ligeiro provocou, este sábado, em Almada, pelo menos três feridos, um dos quais grave.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, em declarações ao Notícias ao Minuto, o acidente aconteceu ao início da tarde deste sábado e causou congestionamento do trânsito na zona de Almada, no sentido Almada-Costa da Caparica.

As vítimas estão a ser socorridas pelas equipas de emergência dos Bombeiros da Trafaria, de Almada, de Cacilhas e da Amora, além da GNR.

No local, estão um total de 15 operacionais, apoiados por cinco viaturas.

Não há ainda previsões para o trânsito ser regularizado, adianta a mesma fonte.

