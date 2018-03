Motores A desilusão de Nuno Matos na Baja do Pinhal Por

Tendo terminado o primeiro dia na segunda posição, Nuno Matos ambicionava um bom resultado na primeira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno 2018. O que acabou por não acontecer.

Acompanhado por Pedro Marcão no Opel Mokka Proto, o piloto de Portalegre sofreu um furo no começo do dia de domingo, que acabou por condicionar o andamento da equipa, que apesar do tempo perdido seguia na quinta posição quando a transmissão cedeu. O abandono foi inevitável e foi um duro revés para o Campeão Nacional de 2016.

“As condições dos pisos estavam muito difíceis e demolidoras para as mecânicas. Depois de um furo logo ao km 10, uma transmissão cedeu ao km 40 forçando-nos a desistir. Estamos satisfeitos pela nossa performance e pelo ritmo que conseguimos imprimir enquanto estivemos em competição”, avaliou Nuno Matos mais tarde.

“Quero deixar um agradecimento à minha equipa por ter preparado o nosso Mokka em tempo recorde e ao Pedro Marcão que confirmou este fim de semana a sua perfeita adaptação ao ritmo que precisamos de impor para podermos discutir os primeiros lugares no nosso, tão competitivo, Campeonato Nacional de Todo Terreno”, acrescentou o piloto alentejano que já pensa na próxima prova da temporada, a Baja TT de Loulé, a 7 e 8 de abril.