Desemprego na Grécia cai para 20,6 por cento em janeiro

A taxa de desemprego na Grécia caiu para 20,6 por cento em janeiro, menos duas décimas face a dezembro e menos 2,6 pontos percentuais face ao mesmo mês de 2017, foi hoje anunciado.

Segundo dados corrigidos das variações sazonais hoje divulgados pela agência de estatística grega (Elstat), em termos absolutos o número de desempregados desceu para 977.222 em janeiro, menos 10.167 pessoas do que em dezembro e menos 126.430 pessoas do que no mesmo mês de 3027.

O número de empregados cifrou-se em 3.755.427, menos 12.443 do que em dezembro e mais 98.712 do que no mesmo mês de 2017.

O número de pessoas inativas – que não trabalham nem estão à procura ativamente de emprego – totalizou 3.261.186, traduzindo um aumento de 19.360 face a dezembro e uma redução de 5.526 face ao mesmo mês de 2017.

Por sexos, a taxa de desemprego continua a ser muito mais elevada entre as mulheres (25,6 por cento) do que entre os homens (16,7 por cento).

O desemprego jovem manteve-se elevado, ao atingir 42,3 por cento das pessoas com idades entre os 15 e os 24 anos, apesar de ter caído 2,7 pontos percentuais em relação a dezembro.

A outra faixa etária mais atingida foi a entre os 25 e os 34 anos com uma taxa de desemprego de 26 por cento, que registou um aumento ligeiro de 0,1 pontos face a dezembro.

