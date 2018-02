Motores Desempenho na qualificação limitou Félix da Costa no Chile Por

A nona posição de António Félix da Costa na quarta prova do Campeonato FIA de Fórmula E foi o seu melhor resultado esta temporada, mas não o satisfaz plenamente.

Para o piloto português da MS&AD Andretti o desempenho da equipa na qualificação foi o aspeto que mais condicionou o resultado na corrida. Félix da Costa partiu de 16º da grelha de partida enquanto o seu companheiro de equipa Tom Blomqvist se qualificou apenas em 18º.

Apesar de tudo, António Félix da Costa tudo fez para limitar as perdas jna corrida, e se inicialmente sentiu muitas dificuldades em progredir na classificação, após as paragens nas boxes para trocar de monolugar as coisas melhoraram, e depois de algumas ultrapassagens e percalços de adversários foi possível chegar aos pontos.

“Estou contente com a corrida de hoje, pois sair de 16º e chegar aos pontos num circuito como este não é fácil. Na qualificação não tivemos andamento para lutar com os mais rápidos, mas na corrida fomos eficientes na gestão da energia e tão rápidos como os primeiros”, afirma o piloto de Cascais.

Contudo Félix da Costa sabe que é preciso fazer melhor na próxima prova: “Temos de melhorar a performance em qualificação para termos outras ambições na corrida. Esse é o foco para a corrida que se segue no México. De qualquer forma são dois pontos importantes, que motivam a equipa, a qual tem feito tudo para melhorar o desempenho. A palavra de ordem é trabalho”.