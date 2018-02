Descoberta de Maëlys pode resolver outro homicídio

A confissão de Nordahl Lelandais, que revelou o local onde escondera o corpo de Maëlys de Araújo, pode ser o ponto de partida para a descoberta do que aconteceu a Arthur Noyer.

As ossadas de Arthur Noyer, um antigo militar francês, foram descobertas no início de janeiro num local próximo onde agora foram encontrados os restos mortais de Maëlys.

O suspeito nos dois casos é o mesmo: Nordahl Lelandais.

A 20 de dezembro de 2017,o ex-militar foi indiciado pelo assassinato de Arthur Noyer.

Lelandais sempre negou a autoria dos dois crimes, mas a mudança de posição no caso da menina lusodescendente, permitindo a resolução do caso, é encarado como um primeiro passo para apurar a verdade sobre a morte de Arthur Noyer.

“Esta mudança de estratégia de defesa de Nordahl Lelandais dá esperança à família”, adiantou o advogado dos Noyer, Bernard Boulloud.

“A família ainda está à espera da identificação do assassino do filho e das condições em que ele morreu. Depois da confissão [sobre Maëlys], esperamos que Nordahl Lelandais colabore da mesma forma com a justiça de Chambéry”, a comarca onde foi encontrado o corpo de Arthur Noyer.

“Ele sempre é presumido inocente, mas há semelhanças perturbadoras nos casos”, concluiu o advogado.

