Deputada terá informado que vive na Madeira mas… reside em Lisboa

É mais um caso a juntar à polémica das ajudas de custo de deslocação que os deputados recebem por via da lei mas que, nos últimos tempos, tem dado que falar visto que alguns podem ter recebido ajudas a dobrar e, em outros casos, as moradas fornecidas ao Parlamento podem estar erradas.

De acordo com a revista Visão, Rubina Berardo é deputada na Assembleia da República e poderá ter fornecido uma morada errada aos serviços da Assembleia da República.

A viver em Lisboa desde 2012 com o seu agregado familiar, a parlamentar tem tido direito a ajudas de custo para viagens para a Madeira, arquipélago que, a levar em conta o que escreve a Visão, já não é a sua residência há seis anos.

A deputada, que exerce funções como vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, já veio a público revelar que não levanta as ajudas de custo e os reembolsos nos balcões do CTT e assume estar “de consciência tranquila”.

A polémica das viagens dos deputados eleitos pelas regiões autónomas foi divulgada pelo jornal Expresso, que falava, há poucas semanas, de parlamentares que, alegadamente, recebiam ajudas de custo para viagens para o continente e que, posteriormente, também pediam o reembolso dos bilhetes ao Estado.

Os deputados eleitos pelas regiões autónomas, recorde-se, têm direito a uma compensação de 500 euros semanais, não precisando de apresentar comprovativos, somente se faltaram às sessões no Parlamento.

