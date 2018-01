Nas Notícias “Democracia ganha em ter uma oposição forte”, diz Marcelo sobre Rui Rio Por

Marcelo Rebelo de Sousa recuperou um discurso antigo para deixar um elogio velado a Rui Rio, eleito presidente do PSD. “A democracia ganha em ter um Governo forte e uma oposição forte”, repetiu o Presidente da República.

Foi no início do mandato que o chefe de Estado defendeu a estabilidade política, com argumentos que agora recuperou para se pronunciar sobre o novo ‘líder da oposição’.

“A democracia ganha em ter um Governo forte, uma forte área da governação, e uma oposição forte, para poder ser uma alternativa no momento do voto dos portugueses”.

Sem mais comentários concretos sobre Rui Rio, Marcelo desejou felicidades, “naturalmente”, ao novo líder do PSD.

