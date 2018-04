África Delegação chinesa em Cabo Verde para avaliar impacto do Fórum Macau Por

Uma delegação chinesa iniciou hoje, na cidade da Praia, uma visita de três dias a Cabo Verde para fazer uma avaliação dos 15 anos do Fórum Macau no país e recolher contributos para futuras formas de atuação.

A delegação, que é acompanhada pelo representante de Cabo Verde no Fórum Macau, Nuno Furtado, manteve ao início da manhã de hoje um encontro com agência de promoção de investimento Cabo Verde Trade Invest.

“O objetivo desta missão é fazer um trabalho de avaliação dos 15 anos do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial (Fórum Macau) entre a China e nos países de língua portuguesa e Macau e conhecer as perspetivas dos países sobre o desenvolvimento futuro do fórum”, disse aos jornalistas o chefe da missão, Yao Zhi Zhong.

O chefe da delegação sublinhou a importância de ouvir as perspetivas dos oito membros sobre o papel do Fórum, o que permitirá adequar o planeamento às expectativas dos países.

“Decidimos avançar com um estudo sobre o que foram os 15 anos do Fórum de Macau e as perspetivas futuras. Ainda temos um longo caminho a percorrer e é necessário traçar novas estratégias de cooperação”, disse, por seu lado, Nuno Furtado, representante de Cabo Verde no Fórum de Macau.

A China estabeleceu a Região Administrativa Especial de Macau como a sua plataforma para o reforço da cooperação económica e comercial com os países de língua portuguesa em 2003, ano em que criou o secretariado permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum Macau), que reúne ao nível ministerial de três em três anos.

A presidente da Cabo Verde Trade Invest, Ana Lima Barber, considerou que a missão servirá para perceber de que forma será possível melhorar a relação económica e comercial com a China.

“Há várias áreas dentro deste vetor China/Países de Língua Oficial Portuguesa nas quais é importante incrementar esta relação”, disse, sublinhando a necessidade de o Fórum estar mais presente e de ser mais conhecido pelos empresários e instituições dos países.

A responsável pela Cabo Verde Trade Invest assinalou a posição estratégica de Cabo Verde e a importância de “trabalhar a sinergias” do país relativamente ao mercado africano.

“O papel do Fórum é trabalhar no que precisamos melhorar para que esta relação seja muito mais profícua, mais estreita e mais dinâmica. O Fórum Macau é extremamente importante neste estreitamento da relação de cooperação económica e empresarial entre os países de língua portuguesa”, considerou.

A delegação manterá encontros com organizações nas ilhas de Santiago e São Vicente, nomeadamente as câmaras de comércio, associações de jovens empresários, bem como as direções gerais do comércio, alfândegas e política externa.

Também serão realizadas visitas ao Instituto Confúcio da Universidade de Cabo Verde, a empresas chinesas em Cabo Verde e ao empreendimento do empresário macaense David Chow, na cidade da Praia.

O programa de avaliação será realizado em todos os países enquadrados no Fórum Macau: Cabo Verde Timor-Leste, Brasil, Portugal, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola e São Tomé e Príncipe.