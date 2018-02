Desporto A declaração que está a deixar os sportinguistas furiosos Por

O último presidente dos leões que conquistou o título de campeão nacional de futebol veio a público, nesta quarta-feira, prestar declarações que caíram que nem uma ‘bomba’, em Alvalade. Dias da Cunha diz, convictamente, que o leão “vai perder o jogo”, na sexta-feira, diante do FC Porto.

“Estou convencido de que o Sporting vai perder o jogo”, explicou Dias da Cunha, em declarações aos jornalistas.

O antigo presidente do clube de Alvalade, que falava aos órgãos de comunicação social à margem do julgamento de um caso que envolve Bruno de Carvalho e Godinho Lopes (antigo presidente do Sporting), explicou ainda as razões que o levam confiar que o FC Porto vai ser campeão.

“São cinco pontos de vantagem do FC Porto e, tendo em conta aquilo que têm vindo a jogar, com essa vantagem confortável, acho que vão vencer o campeonato”, disse o antigo presidente dos leões que, na sua liderança, viu os leões conseguirem um campeonato nacional (o último, até este momento), uma Taça de Portugal e duas Supertaças no futebol.

Gelson “merecia ser perdoado”

Sobre a ausência de Gelson Martins, que falhará o embate por castigo, Dias da Cunha diz entender o que levou o extremo a tirar a camisola que, na altura, valeu-lhe um segundo amarelo e respetivo vermelho.

“É para tornar público o que sente pelo amigo. Merecia ser perdoado. Devia poder jogar frente ao FC Porto”, disse Dias da Cunha.

Gelson Martins, recorde-se, viu a segunda cartolina amarela, na passada segunda-feira, no jogo com o Moreirense, depois de tirar a camisola e mostrar uma mensagem de homenagem ao amigo Rúben Semedo, que está detido em Espanha por questões extra futebol.

