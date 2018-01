A declaração de Carvalhal que deixou os ingleses maravilhados

Carlos Carvalhal está em destaque na Premier League e mostrou ao FC Porto, próximo adversário do Liverpool na Liga dos Campeões, como se pode bater os reds. Porém, não é apenas a histórica vitória da equipa de Carvalhal que tem dado que falar, nas últimas horas, mas as declarações do português para justificar o triunfo, comparando-a a um carro de Fórmula 1 (F1) travado nas ruas de Londres.

As analogias entre futebol e automobilismo não são novas no léxico da bola portuguesa e agora passam fronteiras e chegam a um dos principais campeonatos – a Premier League.

O Swansea derrotou o Liverpool, num jogo onde todas as perspetivas antecipavam um triunfo da turma orientada por Jürgen Klopp.

No final do jogo, Carlos Carvalhal maravilhou os jornalistas ingleses com a justificação para a vitória.

“Um Fórmula 1 no trânsito de Londres às 16h00, não vai andar muito depressa”

O treinador português disse que tinha alertado os seus jogadores que teriam pela frente um “verdadeiro F1” mas tentou mostrar-lhes que era possível travar a turma de Liverpool, como se de um carro nas ruas de Londres às 16h00 se estivesse a falar.

“Fiz uma analogia junto dos meus jogadores para este encontro. O Liverpool é uma equipa de topo, eles são a Fórmula 1, mas se colocarmos um carro de Fórmula 1 no trânsito de Londres às 16h00, ele não vai andar muito depressa”, disse o treinador.

O Swasea continua em último lugar – nos “cuidados intensidos”, como lhe chama Carvalhal – mas “já respiramos”.

“Ainda não saímos do hospital, mas já não estamos nos cuidados intensivos. Já podemos receber visitas”, disse Carlos Carvalhal que tem a sua equipa a três pontos de distância dos lugares de manutenção.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar