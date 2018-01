Motores Daytona é um novo marco na carreira de Álvaro Parente Por

Álvaro Parente inicia no próximo fim de semana a sua aventura nas 24 Horas de Daytona, prova pontuável para a Taça Norte-americana de Endurance e para o campeonato IMSA Sportscar, com a participação nos testes oficiais para o evento – Roar Before the 24 At Daytona.

Para o piloto do Porto será o começo de uma nova etapa na sua carreira, também marcada pelo título americano do Pirelli World Challenge (2016), sendo o seu primeiro contacto com o Acura NSX GT3 da Michael Shank Racing.

Parente, que terá como colegas de equipa Katherine Legge, Trent Hindman e AJ Almendinger, terá ainda pela frente a tarefa de conhecer a Daytona Motor Speedway, ou parte dela, utilizada pelo traçado da prova, que também usa o ‘miolo’ da pista oval.

“Tudo será novo para mim, desde o Acura NSX, até à Michael Shank Racing e colegas de equipa, portanto, será muito importante iniciar desde já o meu processo de adaptação de modo a que nas 24 Horas de Daytona esteja já bem ambientado. Sinto-me pronto para mais este desafio e estou seguro de que todos em meu redor me ajudarão a fazer-me sentir em casa”, afirmou entusiasmado o piloto português.

Para além de os testes do próximo fim-de-semana, que se realizam entre os dias 5 e 7 de Janeiro, permitirem o primeiro contacto de Álvaro Parente com o Acura NSX, a equipa tem ainda como desiderato iniciar o processo de afinação do carro japonês ao circuito de 5,730 quilómetros e treze curvas.

“Apesar de todas as novidades, sinto-me pronto e estou entusiasmado com esta nova fase da minha carreira. Vou tentar aprender tudo o mais rapidamente possível para ajudar a equipa e os meus colegas de equipa a encontrar um bom acerto para as 24 Horas de Daytona. Sabemos que temos um grande desafio pela frente, mas vamos trabalhar arduamente para alcançarmos os nossos objectivos”, acrescentou o piloto portuense, que tripulará o carro # 86 inscrito na classe GTD.