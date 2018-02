Motores David Coulthard vence Corrida dos Campeões Por

O antigo piloto de Fórmula 1 David Coulthard regressou às vitórias ao impor-se na final da Corrida dos Campeões 2018, que teve lugar este sábado em Riade, na Arábia Saudita

O escocês abandonou os microfones da televisão e voltou momentaneamente aos comandos de carros de competição para bater o Campeão do Mundo de Ralis 2003, o norueguês Petter Solberg. Coulthard bateu ‘Hollywood’ Solberg de forma concludente, batendo-o por 2-0, primeiro aos comandos de carros da Whelen Euro NASCAR por 0,5s, e depois ao volante dos buggy Vuhl 05 por 1,7s.

Para o antigo piloto da McLaren e da Williams tratou-se da segunda vitória na Corrida dos Campeões, já que se tinha imposto na prova realizada em 2014 em Barbados. O triunfo de David Coulthard fez com que nenhum piloto de ralis vença o evento desde Sebastien Ogier em 2011.

Para chegar à final Coulthard bateu Tom Kristen, nove vencedor das 24 Horas de Le Mans na meia final, aos comandos de pick-up Xtreme, por somente uma décuima de segundo, com o dinamarquês a estar várias vezes perto de se despistar. Já na outra meia final Petter Solberg derrotou o seu adversário e atual campeão do Mundo de Ralicross Johan Kristofferson aos comandos dos Vuhl, batendo o sueco por um segundo.

Juan Pablo Montoya, vencedor da Corrida dos Campeões em 2017, foi eliminado por Kristensen nos quartos de final por menos de meio segundo aos comandos dos buggy RoC, enquanto Coulthard bateu nessa fase Ryan Hunter-Reay por seis décimas num confronto onde competiram aos comandos dos Vuhl.

Kristofferson progrediu para os quartos de final ao superar o Campeão da IndyCar, Josef Neugarden, que não evitou uma colisão com as barreiras depois de bloquear os travões do seu Ariel Atom, com os quais foi disputado este confronto. Já Petter Solberg ultrapassou o vice-campeão europeu de Fórmula 3, Joel Ericson por um segundo, aos comandos dos Euro Nascar Whelen.