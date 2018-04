Desporto Danilo é o único ausente no treino do FC Porto para o Vitória de Setúbal Por

O FC Porto prosseguiu hoje a preparação para a receção ao Vitória de Setúbal, da 31.ª jornada da I Liga de futebol, com uma sessão em que Danilo Pereira continuou a ser o único ausente.

De acordo com a nota publicada no sítio dos ‘dragões’, o internacional Danilo prossegue o tratamento à lesão contraída no tendão de Aquiles do pé esquerdo e continua a ser o único jogador a constar do boletim clínico dos azuis e brancos.

O plantel principal dos portistas regressa ao trabalho pelas 11:00 de sábado, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, em Vila Nova de Gaia, com uma sessão a decorrer à porta fechada.

Recuperada a liderança na última jornada, com o triunfo frente ao Benfica (1-0), na Luz, o FC Porto defronta segunda-feira o Vitória de Setúbal (14.º), pelas 20:00, no encerramento da 31.ª jornada.

O FC Porto entra em campo depois dos rivais mais diretos, o Benfica em casa do Estoril Praia e o Sporting na receção ao Boavista, e para o jogo com o Vitória de Setúbal foram já vendidos 42 mil bilhetes.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar