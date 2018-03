Fórmula 1 Daniel Ricciardo é o primeiro penalizado do ano na F1 Por

Se em 2017 as penalizações aplicadas à grelha de partida tinham estado ‘na ordem do dia’ na Fórmula 1, esta época isso parece ser de novo uma realidade, com Daniel Ricciardo a receber a primeira penalização da época .

O australiano da Red Bull vai perder três lugares no ‘grid’ do Grande Prémio da Austrália. Não obstante estar a correr ‘em casa’, Ricciardo não teve foi poupado ao castigo por não ter diminuído suficientemente a velocidade logo após a amostragem de bandeiras vermelhas que interromperam a segunda sessão de treinos livres desta sexta-feira em Melbourne.

“Os comissário analisaram as câmaras a bordo e perceberam que Ricciardo não tinha rodado no tempo mínimo imposto pela FIA sob bandeira vermelha. O piloto diminuiu para a velocidade de 175 km/h na curva 12, e foi significativamente mais lento nas três últimas curvas do circuito”, afirmou um comunicado dos comissários desportivos, que analisaram também dados telemétricos recolhidos do monoposto do piloto australiano. O mesmo é dizer que Daniel Ricciardo respeito o regulamento, mas só parcialmente. “Ele admitiu o erro na leitura do seu painel de bordo e ficou ligeiramente dececionado com o tempo mínimo requerido”, justificou a equipa.