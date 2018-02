Desporto Daniel Podence operado ao pé direito Por

Daniel Podence foi operado no Hospital da CUF, nesta terça-feira, para debelar uma lesão Lisfranc, uma lesão no interior da parte média do pé. O jogador partilhou a informação nmas redes sociais.

“Para quem não sabe, fiz uma fratura Lisfranc, no pé esquerdo. Felizmente e graças a Deus a operação correu bem”, escreveu o jogador, no Instagram.

Podence já recebeu alta médica, mas ainda não se sabe qual o tempo de paragem previsto.

“Voltarei mais forte e com mais qualidade no pé esquerdo”, realça o avançado do Sporting.

