Daniel Oliveira escreveu uma carta a Andreia Rodrigues, mas como se estivesse a falar para a filha Alice, que nascerá em breve. O apresentador da SIC tornou pública a carta, que já é viral nas redes sociais. “Que sortudos somos, filha!”

É uma carta em dia de aniversário de Andreia Rodrigues mas que reflete o amor que Daniel Oliveira tem pela mulher e também pela filha, que irá nascer.

Com uma escrita simples, sentida e emocionada, o apresentador mantém uma conversa com a futura bebé, que está a encantar as redes sociais, ultrapassando as ‘fronteiras’ de um dia de aniversário.

“Quando leres estas palavras já teremos celebrado muitos outros aniversários da mãe e não terás memória de que hoje foi um dia mais agitado do que os outros para ti e para ela”, começa por referir o apresentador do ‘Alta Definição’.

“Vivemos agora o tempo que será o dantes, quando dissermos que já nada é o que foi. A mãe está radiosa e serena. Está linda de ti. E dela, como sempre”.

À filha, Daniel Oliveira explica que Andreia Rodrigues é “especial”.

“É uma mulher especial, sabes? Claro que sabes, por alguma razão a escolheste e lhe reages quando te fala”.

Daniel Oliveira confessa ainda que a filha dá “um brilho que transcende” o casal.

“A Roma foi brincar com os amigos, mas ontem andou de olho nos teus brinquedos, porque tanto tu, como ela, queremos que brinquem e tenham a existência mais feliz”.

Na carta que escreve à filha, Daniel Oliveira salienta ainda que quando Alice ler o que o pai lhe escreve, já saberá que “a mãe sorri e dá gargalhadas com a cara toda e vive na mesma medida, com tudo”.

“Temos orgulho dela. E temos o seu amor. E ela, o nosso, sempre. Que sortudos somos, filha! Parabéns, meu amor!“, finaliza Daniel Oliveira.

