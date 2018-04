Motores Daniel Nunes ‘ataca’ Peugeot Cup Ibérica Por

Daniel Nunes é um dos primeiros nomes portugueses a confirmar a sua presença na Peugeot Rally Cuo Ibérica, que irá fazer para além do Campeonato de Portugal de Ralis 2 Rodas Motrizes.

Esra competição monomarca criada pelos importadores da marca francesa em Portugal e em Espanha é apontada já como uma iniciativa de enorme sucesso, com um lote de inscritos muito interessante competindo aos comandos dos Peugeot 208 R2.

Para o piloto de Sintra será uma oportunidade para demonstrar todo o seu potencial também além fronteiras, mostrando-se desde já bastante motivado: “Será um desafio novo e bastante ambicioso quer para mim, quer para o Rui Raimundo (o navegador)”.

“Acredito que o troféu será um sucesso em termos nacionais e fora de portas, no momento já temos garantidas as três provas nacionais e espero quer em termos profissionais, quer com mais alguns apoios para o projeto, conseguir disputar as três restantes provas e cumprir esta ambição que já tenho há algum tempo de participar em provas fora de Portugal, tentando dar o nosso melhor e ver onde nos poderemos situar perante os nossos adversários”, refere ainda Daniel Nunes.

A primeira prova da Peugeot Rally Cup Ibéria será o Rali de Portugal, mas antes, Daniel Nunes, Rui Raimundo e a Inside Motor, estarão já nos dias 27 e 28 de abril em Mortágua com a 3ª prova do Campeonato de Portugal de Ralis.