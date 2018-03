Motores Daniel Abt vence Fórmula E no México e Félix da Costa é sétimo Por

O Cidade do México ePrix provou que a Fórmula E é imprevisível. Félix Rosenqvist tinha a ‘’pole position’, mas o monolugar da Mahindra traiu-o e a vitória acabou por ir para Daniel Abt.

A Audi conseguiu a sua primeira vitória da época, num campeonato que até agora tinha corrido bastante mal ao ‘seu’ Campeão em título Lucas di Grassi, mas que foi ‘construída’ logo no começo, quando Abt fez um bom arranque que o deixou na perseguição a Oliver Turvey, o piloto que herdou a liderança quando Rosenqvist teve problemas no carro da Mahindra.

Nas paragens nas boxes a Audi Sport Abt Team mostrou ser a equipa profissional que a Nio não foi, ao fazer com que Daniel Abt passasse para o comando, deixando Oliver Turvey a defender-se dos ataques de Sebastian Buemi. Esta luta pelo segundo lugar acabou por permitir a Abt isolar-se na frente e ganhar com uma grande vantagem conseguindo o seu primeiro triunfo na disciplina.

A luta pelo segundo posto também permitiu a aproximação de Nelson Piquet Jr a Turvey e a Buemi. Só o consumo de bateria fez o brasileiro da Jaguar deixar o suíço da Renault eDams ‘em paz’, possibilitando manter a pressão a Turvey. Contudo o britânico da Nio conseguiu ‘segurar ‘ a segunda posição e obter o seu melhor resultado de sempre na Fórmula E, enquanto a Jaguar conseguiu um bom resultado de conjunto, pois Piquet Jr e Mitch Evans fecharam o top seis, com o líder do campeonato, Jean-Eric Vergne, de premeio.

António Félix da Costa arrancou de quarto – pois perdeu o segundo lugar da grelha pelo facto do seu monolugar estar abaixo do peso mínimo – mas depois atrasou-se e ‘caiu’ para o oitavo lugar. Uma penalização fez com que Félix da Costa terminasse em sétimo, mas o resultado não escondeu a falta de velocidade que o monolugar da MS&AD Andretti ainda tem relativamente às equipas da frente.

Com o quinto lugar na capital mexicana Vergne reforçou a liderança do campeonato face aos seus rivais Rosenvqist e Sam Brid, que sairam da América Central sem pontos. O francês da Techeetah tem agora 12 pontos de vantagem sobre o sueco da Mahindra.

Classificação final

1º Daniel Abt (Audi Sport Abt) 50m45,164s

2º Oliver Turvey (NIO) + 6,398s

3º Sebastien Buemi (Renault eDams) + 6,615s

4º Nelson Piquet Jr (Jaguar) + 7,015s

5º Jean-Eric Vergne (Techeetah) + 7,546s

6º Mitch Evans (Jaguar) + 9,050s

7º António Félix da Costa (MS&AD Andretti) + 17,157s

8º Edoado Mortara (Venturi) + 26,511s

9º Lucas di Grassi (Audi Sport Abt) + 29,208s

10º Alex Lynn (DS Virgin) + 29,515s