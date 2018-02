Daniel Abt acusa adversários na Fórmula E de fazerem ‘batota’

Os resultados de Daniel Abt nas primeiras provas da temporada 2017/2018 da Fórmula E não têm sido aqueles que o piloto desejava, mas o alemão acusa dos adversários de fazerem ‘batota’ com o ‘Fanboost’.

No sistema criado pelos responsáveis da Fórmula E – decidido pelos fãs através de votação – os pilotos mais populares recebem 100 kj de energia extra que pode, ser utilizados numa ‘janela’ de utilização entre 190 kW e 200 kW, e um uso regular de 180 kW. Um ‘bónus’ atribuído aos três pilotos mais votados na aplicação da competição via telemóvel ou através da conta de twitter da Fórmula E.

Daniel Abt baseia a sua crítica no facto de se abusar do sistema através da equipa, com o alemão a enfatizar o facto nas redes sociais, mostrando “estar farto” do que está a acontecer. “Sabem que trabalho imenso para votarem em mim, mas há alguns pilotos que conseguem fazer um pouco de batota. Não o digo por estar a perder com isto, mas apenas porque sei que acontece. Alguém me relatou o facto. E isto é algo de errado. Quando estava na frente (com os votos da corrida de Santiago) todo o tempo e subitamente alguns pilotos tiveram imensos votos da noite para o dia. Estranhamente todos os votos vieram de 12 cidades da China”, acusou Abt, numa clara insinuação que muitos chineses tudo fizeram para que fossem os pilotos da Techeetah a dominarem a corrida. O que veio efetivamente a suceder.

Daniel Abt está ciente de que o sistema adultera completamente o equilíbrio de forças no que a automobilismo diz respeito, que os responsáveis do campeonato sabem disto, e considera a situação uma “catástrofe”, pois nada se poderá fazer porque ele não o pode provar.