Danica Patrick revela as cores para as 500 Milhas de Indianápolis

A ‘amazona’ do automobilismo norte-americano estará de regresso às pistas apenas em maio, para disputar as 500 Milhas de Indianápolis.

Danica Patrick retirou-se da competição assídua no final de 2017, depois de uma carreira na IndyCar e na NASCAR, tendo participado nas 500 Milhas de Daytona, prova de abertura da NASCAR Cup. A piloto residente no Illinois tinha prometido que só regressaria para disputar as Indy 500, e vai cumprir a promessa.

Agora revelou o monolugar com que vai disputar a edição deste ano da prova ‘rainha’ da IndyCar, inscrito pela Ed Carpenter Racing – onde alinha ao lado do ‘patrão’ Ed Carpenter e de Spencer Pigot – e com as cores do seu ‘patrocinador’ de há muitos anos; a GoDaddy – uma plataforma na internet.

Danica diz que ver-se de novo em Indianápolis é, simultaneamente, assustador e emocionante: “É incrivelmente real. Sim, estou entusiasmada. Assusta-me um pouco olhar para o facto da ‘asa’ traseira ser tão pequena, mas também sei que alguma forma terá aderência aerodinâmica necessária – mais aderência do que a aquela a que estou habituada nos últimos anos certamente”.

A piloto norte-americana já ‘moldou’ o banco que será instalado no monolugar, que ostentará o # 13, em vez do # 10 a que estava habituada na NASCAR. E para já só tem palavras abonatórias à sua equipa: “Todos têm sido bons e divertidos, e é fácil trabalhar e fazer as coisas bem quando estão envolvidas as pessoas certas. Dão-nos uma grande hipótese de terminar da forma como começamos”.

Contrariamente ao que sucede com outros pilotos nos monolugares, Danica Patrick não irá recorrer a um simulador para se preparar para a prova, pois no seu entender “não é muito realista”, e até acha que “é contraproducente ou somente não produtivo”. Diz que para si o que funciona “é sentir o carro e aquilo que faz (quando testar em Indianápolis)”. O que só deverá acontecer a 30 de abril.