Dânia Neto exibe-se em topless

Dânia Neto volta a agitar as redes sociais com novo momento ousado. Desta vez, a atriz partilhou fotos onde mostra toda a sua sensualidade. Numa das fotos, Dânia aparece em topless numa praia de Miami.

Na foto que tem dado que falar, a atriz aparece sentada, com os joelhos a tapar as partes íntimas.

Nos últimos dias, Dânia Neto também já tinha partilhado uma outra foto ousada, onde aparece deitada no areal.

Recentemente, Dânia Neto agitou as redes sociais com uma dança no varão: