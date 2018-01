Nacional Dânia Neto emite esclarecimento sobre caso de assédio sexual Por

No podcast de Rui Unas, Dânia Neto revelou que foi vítima de assédio sexual, no início da carreira, sendo feita uma associação à TVI. Desse modo, a atriz decidiu fazer um esclarecimento.

“No seguimento das notícias veiculadas a propósito da minha presença no podcast do Rui Unas, ‘Maluco Beleza’, esclareço que tenho consciência da sensibilidade do tema em questão, porém a minha resposta foi relativa a um episódio que me deixou desconfortável no passado, sem menção a qualquer entidade ou empresa, e que foi resolvido à data”, realça Dânia Neto, que nunca se referiu ao canal em questão.

“Não tenho nada a apontar a nenhum canal com o qual trabalhei, bem pelo contrário. Mantenho relações onde existe o maior respeito entre ambas as partes em todos os canais nacionais onde tenho trabalhado”, realçou ainda, nas redes sociais.

Recorde-se que, em conversa com Rui Unas, Dânia abordou a realidade portuguesa, tendo como base o escândalo que abala Hollywood, onde algumas personalidades vieram a público casos de assédio social tendo como vítimas atrizes bonitas e como agressores homens poderosos.

“Eu já sofri de assédio, não posso dizer que não. Já tive uma situação que foi desconfortável. Foi há muitos anos, no início de carreira. E eu acho que estas coisas acontecem mais no início de carreira”, disse.

Veja aqui o vídeo.

