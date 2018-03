Motores Dani Sordo satisfeito com pódio apesar de prova difícil Por

A segunda posição de Dani Sordo no Rali do México limitou os ‘danos’ no seio da Hyundai, que viu Thierry Neuville perder a liderança do Campeonato do Mundo conquistada com a vitória na Suécia.

Foi sobretudo o melhor resultado de conjunto para a formação liderada por Michel Nandan, para além de ser o sétimo pódio de Sordo enquanto piloto da Hyundai. O espanhol chegou a liderar a prova mexicana, e só os percalços sofridos no terceiro dia o impediram que conquistar um triunfo que teria sido um dos pontos mais altos da carreia do piloto de Torrelavega.

Mas Dani Sordo faz um balanço positivo da sua participação: “Estou muito feliz por ter alcançado este pódio naquele que tem sido um agradável e competitivo, mas difícil fim de semana. Apresentamos um bom ritmo nas temporadas anteriores, como tal estava confiante de que conseguiríamos lutar pelos primeiros três lugares neste fim de semana, embora não fosse algo fácil de alcançar”.

“Na Power Stage passamos por um momento assustador quando o nosso pneu traseiro do lado direito furou. Com pedras no meio do percurso era fácil que algo deste género acontecesse, como tal abrandámos um pouco e continuamos o percurso de forma cuidadosa. Um pódio destes é muito importante e tiramos proveito da nossa posição neste rali repleto de etapas complicadas. Tem sido um esforço de equipa impressionante e estou particularmente agradado com o aumento da nossa liderança no Campeonato de Construtores. Obrigado ao Carlos e a todaa equipa por este resultado”, acrescenta o piloto espanhol.