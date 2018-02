Motociclismo Dani Pedrosa o melhor na conclusão dos testes de MotoGP em Buriram Por

Chegou ao fim a segunda ‘bateria’ de testes de pré-temporada do MotoGP, que teve lugar no Circuito de Buriram, que este ano vai receber o primeiro Grande Prémio da Tailândia da disciplina.

Dani Pedrosa foi o mais rápido, com uma volta em 1m29,781s mesmo no final da sessão. O espanhol da Honda totalizou mais de 70 voltas neste último dia de ensaios no traçado tailandês, em que conseguiu ir evoluindo a configuração da nova Honda.

Pedrosa superou em 86 centésimas Johan Zarco, que na Yamaha da Tech3 esteve na frente da tabela de tempos durante quase toda a sessão, depois de ter conseguido uma volta em 1m29,867s. O francês aproveitou bem o facto de ter montado pneus para ser rápido, uma vez que já tinha cumprido todo o programa de testes agendado para estes ensaios.

Cal Crutchlow não conseguiu repetir a façanha do primeiro dia, quando foi o mais veloz, e terminaria esta última jornada em Buriram com o terceiro registo, a 0,283s de Dani Pedrosa. O britânico da LCR Honda voltou a sofrer uma queda sem consequência, algo que atribuiu ao facto de ter montado um pneu traseiro mais macio na sua moto.

Marc Marquez não conseguiu repetir o feito da véspera, e ficou-se pelo quarto registo, a 0,362s do seu companheiro de equipa. O Campeão do Mundo perfez mais de 90 voltas ao traçado tailandês e admitiu que a aerodinâmica da nova Honda requer um outro estilo de condução.

Alex Rins fechou o top cinco na melhor das Suzuki., mas a mais de três décimas do melhor registo. Ainda assim o espanhol conseguiu ser mais veloz que Jack Miller, que tinha dado nas vista no dia anterior e voltou a ser o melhor piloto das Ducati, aos comandos da máquina da Pramac.

Já na equipa oficial da Yamaha a nova M1 voltou a causar problemas a Valentino Rossi e Maverick Viñales, com o italiano a ser apenas o 10º mais rápido e o espanhol a quedar-se pela 12ª marca, num dia em que também as Ducati oficial não deram nas vistas, com Andrea Dovizioso a obter o sétimo tempo e Jorge Lorenzo somente o 22º. O espanhol confessou não estar ainda completamente à vontade em cima da nova Desmocedici.