Benfica "Temos culpa própria na falta de ambição", diz André Ventura

O comentador da CMTV, André Ventura, aponta o dedo ao árbitro do Benfica-FC Porto, Artur Soares Dias, que “não queria objetivamente” que os encarnados fossem líderes. Mas também fala em “falta de ambição”.

André Ventura ainda não atirou a toalha ao chão e acredita que o Benfica ainda está na luta pelo título, não obstante a derrota deste domingo e a perda da liderança.

Mas o comentador da CMTV aponta o dedo a Rui Vitória e fala em “falta de ambição”.

“Perdemos um jogo e perdemos, para já, a liderança. Só isso! Temos culpa própria na falta de ambição no jogo e Artur Soares Dias não nos queria objetivamente líderes”, escreveu, no Facebook.

Recorde-se que o Benfica foi derrotado, neste domingo, no Estádio da Luz, pelo FC Porto, com um golo de Herrera perto do fim a determinar uma mudança de líder.

Há, entre adeptos encarnados, quem aponte o dedo a Rui Vitória, pela quebra na segunda parte e pelas substituições feitas, em particular pela entrada de um médio-defensivo (Samaris), num jogo que o Benfica necessitava de vencer.

A quatro rondas do fim, os encarnados terão agora de aguardar por uma derrota portista e obrigados a vencer todas as partidas, inclusive em Alvalade.

