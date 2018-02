Nas Notícias CTT em greve mas… sem postos encerrados Por

A greve nos CTT – Correios de Portugal tem registado uma forte adesão, garantem os sindicatos, mas não causa preocupação à empresa, pois todas as estações continuam abertas ao público.

A explicação foi dada por António Marques, o diretor dos recursos humanos, em declarações à Renascença.

“A nossa expectativa é que os níveis de adesão à greve não tenham grande significado”, afirmou o dirigente dos CTT.

Na base desta análise está a comparação dos níveis da paralisação de hoje com “as greves do passado mês de dezembro”, embora com o realce de ainda estarem a ser recolhidos dados sobre o protesto em curso.

Procurando esvaziar a dimensão da greve, António Marques admitiu, porém, uma distribuição extraordinário de correio amanhã (sábado), “num ou noutro local onde isso faça sentido”.

O diretor dos CTT avançou ainda que o protesto de hoje não desvia a empresa da intenção de encerrar 22 estações até ao final deste mês, ‘compensada’ com a prometida abertura de “19 novos postos de acesso”.

“Esta análise da adequação daquilo que é a necessidade em termos de oferta e aquilo que é a realidade da procura postal é algo que a empresa faz de uma forma sistemática e vai continuar a fazer”, argumentou António Marques.

Num comunicado publicado no site, os CTT avaliam que a greve regista “uma taxa efetiva de adesão de 16 por cento no conjunto das empresas”.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar