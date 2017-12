Cristina Ferreira rendida a Goucha

Está revelado o segredo. Manuel Luís Goucha é o novo apresentador da casa dos segredos. Fez ontem 63 anos. Aceita aquele que é talvez o seu maior desafio profissional. Sem medos e sem nada a perder. É o maior. Que ninguém diga o contrário. ❤

A post shared by Cristina Ferreira (@dailycristina) on Dec 26, 2017 at 7:57am PST