Vídeo: Caras Lindas com depoimento poderoso no Alta Definição

Cristina Caras Lindas é convidada de Daniel Oliveira no programa ‘Alta Definição’, que vai para o ar no próximo sábado às 14h00. Num depoimento poderoso, onde não contem as lágrimas, a antiga apresentadora lamenta a ingratidão de alguns dos seus colegas de apresentação que lhe viraram as costas quando mais precisou na vida. “Dói, dói muito”, desabafou Caras Lindas. Veja o vídeo.

“Da nossa área, não houve ninguém que dissesse: ‘Cristina, o que é que precisas?’. Com exceção de algumas amigas minhas. De resto, da nossa área? Está tudo a ver onde pode tirar sangue”, lamentou Cristina Caras Lindas.

De lágrimas a correrem-lhe pelo rosto, a antiga apresentadora disse, porém, que tinha de realçar uma pessoa.

“O Júlio Isidro é um senhor. Foi a única pessoa que disse: ‘Cristina, o que precisas? Vou-te ajudar, não fiques triste'”, confessou na conversa com Daniel Oliveira.

Com a voz embargada pela emoção da recordação, Cristina Caras Lindas lembra que “tem ajudado muita gente”.

“Ajudei e vou ajudar mais. Isso dói, dói muito perceber esta gente tão cheia de si própria, que não para para pensar que uma colega está mal. Não… sabes o que ainda fazem? Não lhe dão crédito. Falam: ‘Ai a imagem dela. Ai está tão gorda'”, lamenta a antiga apresentadora que teve a vida por um fio devido a uma pneumonia grave.

Numa nota no seu Facebook, Caras Lindas explicou o depoimento feito pois tem “vivido à beira da mágoa”.

“Permiti-me falar abertamente ainda que debilitada e menos feliz com a minha aparência, sem me preocupar que o mundo cheio de ‘semideuses’ me julgasse“, referiu.

E acrescentou: “Sempre me importei com os outros, sem me importar o que os outros dizem ou pensam de mim.”

