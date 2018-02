A irmã de Cristiano Ronaldo partilhou uma imagem curiosa a propósito do dia dos namorados, que este ano inclui uma escaldante jornada da Liga dos Campeões.

Na montagem, Cristiano Ronaldo surge como o Thor do Real Madrid, enquanto Neymar, a figura de proa do PSG (que esta noite joga no Santiago Bernabéu), como… Loki.

“Melhor do dia dos namorados… graças a Deus que eu amo futebol”, comentou Katia Aveiro.

