Cristas lamenta que Governo não queira dialogar

Assunção Cristas lamentou que o Governo não queira, por norma, dialogar com partidos que “não sejam da sua área política”. A líder do CDS-PP salientou que o seu partido manterá o rumo de apresentar “propostas construtivas”.

“Estamos sempre disponíveis para debater dialogar, para apresentar propostas”, explicou Assunção Cristas.

E salientou: “O CDS tem tido sempre uma postura muito construtiva em relação a todas as matérias. Sempre temos tido a preocupação de sinalizar pontes para que possa haver diálogo e linhas comuns que achámos que são relevantes para o país.”

A líder do CDS-PP manifestou ainda que espera ser possível conversar com PS e Governo.

“Quero acreditar que sim, que é possível progredir em pequenos passos, mas aquilo que temos visto, infelizmente, é um parlamento e desde logo um PS, que tem neste momento nas suas mãos o Governo com o apoio das restantes esquerdas, com muito pouca vontade e muito pouca capacidade para acolher ideias que não venham da sua área politica”, afirmou a líder do CDS-PP, em Guimarães.

Assunção Cristas lembrou ainda as propostas feitas na área da educação, que não avançaram.

“Propusemos seis anos de estabilidade de políticas [na Educação], até dissemos que nós até podemos discordar daquilo que o Governo tem vindo a fazer na área da Educação, mas que em benefício da estabilidade até estaríamos disponíveis para cristalizar este momento”, recordou.

