Cristas lamenta atitude do Governo na educação

O CDS-PP critica o Governo na questão da Educação e diz que o Executivo não tem acolhido as propostas dos centristas.

“O Governo continua a não querer ouvir as propostas do CDS para a educação”, explica a líder do CDS-PP e argumenta a sua ideia.

“Nomeadamente: estabilidade de políticas por seis anos, organização do ciclo de estudos em dois ciclos de seis anos, reorganização do calendário escolar para termos mais pausas ao longo do ano letivo e férias de verão menos extensas”.

Assunção Cristas lamenta a atitude do Governo no que toca a aspetos relacionados com a escola pública mas avisa que irá “insistir”.

“Continuaremos a trabalhar e a insistir”, avisou a líder dos centristas.

