Cristas em feira a lembrar tradição ‘à Portas’

Assunção Cristas visitou a Trofa, no norte de Portugal, e aproveitou para marcar presença numa feira. Rapidamente, as comparações com o ‘estilo’ de Paulo Portas fizeram-se sentir outra vez.

Depois do episódio da ‘boina’ que a líder do CDS-PP usou numa visita ao Alentejo, agora Assunção Cristas apareceu numa feira, lembrando as visitas que Paulo Portas costumava fazer, no tempo em que ocupava o topo da hierarquia no partido centrista.

Um autógrafo aqui, uma fotografia ali, um aperto de mão mais um abraço a quem pedia, um sorriso durante a passagem.

Assunção Cristas esteve na edição 70 da Feira Anual da Trofa e a escolha do ‘palco’ não passou despercebida.

A líder do CDS-PP teve tempo para um brinde com os presentes, enquanto ‘aconchegava’ as paredes do estômago com alguns produtos regionais.

Na feira da Trofa, Cristas recebeu ainda promessas de apoio por parte da população que foi encontrando.

Se a escolha foi casual ou não, a verdade é que, uma vez mais, algo que Cristas faz, lembra Paulo Portas.

Veja algumas das fotos partilhadas pelo CDS-PP na rede social Facebook:

