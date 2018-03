Nas Notícias Criminalidade aumenta em Portugal, violência diminui Por

A criminalidade continua a aumentar em Portugal, ainda que a mais violenta esteja a diminuir, segundo dados das autoridades, relativos ao último ano.

De acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) referente a 2017, a criminalidade aumentou na razão de três por cento.

No total, as autoridades registaram mais 10 mil crimes do que em 2016.

Segundo os números a que a Renascença teve acesso, a criminalidade grave e violenta desceu quase nove por cento, no último ano, cenário que se verifica pelo oitavo ano consecutivo.

Os dados dadas autoridades notam que, em 2017, ocorreram menos 1000 crimes do que em 2016.

Estes números vão ser analisados e avaliados pelo Conselho Superior de Segurança Interna.

Depois, o documento com estes dados será encaminhado para o Conselho de Ministros, que o deverá fazer chegar à Assembleia da República, posteriormente.

