Nas Redes Crianças a fazer quimioterapia no corredor revoltam Moura Guedes Por

Manuela Moura Guedes deu ‘voz’ à revolta por causa das políticas financeiras de Mário Centeno, que, alegadamente, têm estado na origem de congelamentos de verbas para a saúde dos portugueses. A jornalista salienta que se percebe “à custa de quê” os números económicos do Governo são elogiados pela Comissão Europeia.

“Somos todos Centeno? Ou somos todos parvos?”, começa por questionar, numa nota na sua página de Facebook.

A jornalista, que partilha uma notícia das crianças que têm recebido tratamentos de quimioterapia em corredores do Hospital de São João, deixa clara a sua posição quanto a esta matéria.

“Quando o país cair de podre então talvez percebam à custa de quê a luminária do Centeno apresenta bons números a Bruxelas. Se sobrevivermos, claro…”

Sobre a polémica das crianças que têm recebido tratamento contra o cancro em corredores do Hospital de São João, por falta de verbas financeiras para obras necessárias nas instalações da unidade de pediatria do hospital nortenho, Mário Centeno já garantiu no Parlamento que a diminuição do défice “não foi feita à custa da saúde”.

O ministro das Finanças garantiu ainda que o investimento em verbas para as obras na ala pediátrica do São João “vai avançar”.

34 PARTILHAS Partilhar Tweetar