Mundo Criança mata irmã em discussão de videojogo Por

Uma criança matou outra a tiro, nos EUA, na sequência de uma discussão por causa do comando para jogar um videojogo. O caso está a chocar a comunidade norte-americana.

Acabou da pior forma aquilo que seria apenas uma brincadeira de irmãos. E acabou da pior forma por causa de uma arma.

Numa altura em que a discussão sobre o licenciamento de armas volta a estar no topo da atualidade norte-americana, este é mais um caso que vem ensombrar a lei das armas, uma vez que uma criança acabou por ter acesso a uma arma de fogo.

Menina não resistiu aos ferimentos da bala

No estado do Mississipi, uma criança de 9 anos matou a irmã, de 13, na sequência de uma discussão para saber quem iria ficar com o comando da consola.

Irritado pela irmã não lhe dar o comando, o mais novo pegou numa arma de fogo e disparou, matando a menina.

A criança, de 13 anos, ainda foi transportada para o Hospital infantil Le Bonheur, em Memphis, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, neste domingo.

As autoridades investigam o caso para perceber como é que a criança, de 9 anos, conseguiu ter uma arma nas mãos.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar