Local Criança ferida em série de acidentes na Avenida Infante D. Henrique Por

Uma série de cinco acidentes isolados, que envolveram um total de 11 viaturas, na Avenida Infante D. Henrique, em Lisboa, resultaram em ferimentos ligeiros numa criança.

De acordo com o DN, que cita fonte da PSP, os acidentes aconteceram no interior de um dos túneis da Avenida Infante D. Henrique, em Lisboa, entre as 14h30 e as 14h50.

Apesar do envolvimento de 11 viaturas em cinco acidentes isolados, a única vítima é uma criança com ferimentos ligeiros, encaminhada para o Hospital D. Estefânia.

Os acidentes terão sido provocados pelo piso escorregadio, devido à chuva, bem como a realização de uma manobra difícil numa das curvas do túnel.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar