Economia Promoção da CP sofre falhas de "ordem técnica"

A CP foi ontem notícia pelos bilhetes a cinco euros para a ligação entre Lisboa e Porto, mas a promoção é difícil de aproveitar: é que quem tenta usar o site ou a app depara-se com “problemas técnicos”.

A promoção arrancava hoje e prometia bilhetes a cinco euros para a viagem no Alfa Pendular ou no Intercidades entre Lisboa e Porto, desde que fossem adquiridos com 10 dias de antecedência.

No entanto, os internautas não conseguem aproveitar a promoção: quer o site da CP, quer a app não o permitem.

“A CP informa que por motivos de ordem técnica devidos a elevada procura, a venda de bilhetes na Bilheteira Online e na App CP está temporariamente indisponível”, informa o aviso publicado no site da empresa.

A promoção só pode ser aproveitada por quem recorrer às bilheteiras nas estações ou ao Multibanco.

“O prazo para aquisição de bilhetes ao abrigo da Campanha Promo será alargado e anunciado assim que seja reposta a normalidade da situação”, continua o aviso.

“Estão a ser envidados todos os esforços no sentido de repor o serviço o mais brevemente possível”.

