Costa norte sob aviso laranja devido à agitação marítima

A agitação marítima levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a colocar seis distritos sob aviso laranja. No norte, há sete barras fechadas e outras duas condicionadas. As ondas poderão atingir uma altura máxima de dez metros.

Sob aviso laranja, que vigora até às 14h59, estão os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga.

A previsão do IPMA aponta para ondas de noroeste que poderão atingir uma altura máxima de dez metros.

As barras nas capitanias dos portos de Caminha, Viana do Castelo, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro, Nazaré e Cascais estão encerradas, revelou a Marinha.

O mesmo ramo militar recomendou à população que se abstenha da prática de passeios junto à costa e nas praias, bem como da prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima.

A partir da tarde, o aviso laranja deverá cair para o nível amarelo, a vigorar nos distritos de Faro e Beja (até às 03h59 de amanhã), Lisboa e Setúbal (até às 05h59) e Viana do Castelo, Porto, Leiria, Aveiro Coimbra e Braga (até às 11h59 de amanhã).

As previsões do IPMA para Portugal continental referem aguaceiros fracos, passando a períodos de chuva no norte e centro a partir do final da tarde e uma pequena subida da temperatura mínima, que hoje descerá até aos três graus na Guarda.

Já as temperaturas máximas vão variar entre os nove em Bragança e Guarda, dez em Vila Real e Viseu, 13 em Braga, 14 em Viana do Castelo, Porto e Coimbra, 15 em Leiria, 16 em Lisboa e Santarém e 18 em Faro.

Para as ilhas, o IPMA prevê nos Açores períodos de céu muito nublado com abertas e vento sudoeste moderado (20 a 30 km/h), tornando-se fresco (30/40 km/h) com rajadas até 55 km/h para a noite, e na Madeira céu com períodos de muita nebulosidade e vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante norte.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 14 e 19 graus em Ponta Delgada e os 15 e os 20 graus no Funchal.

