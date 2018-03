Desporto “Corrupção no futebol? Onde há fumo há fogo”, avisa Guedes de Carvalho Por

Rodrigo Guedes de Carvalho deixa um duro ataque ao clima que se vive atualmente no futebol português. O jornalista da SIC lembra as investigações em que os clubes têm visto os seus nomes envolvidos e sublinha o velho ditado de que… “onde há fumo, há fogo”.

O jornalista compreende que as suspeitas são apenas… “suspeitas” e não são, necessariamente, uma “sentença”. Porém, lembra o ditado português de que “não há fumo sem fogo” e este “terá a sua razão”.

“É vergonhosa, de qualquer ângulo, a dimensão de suspeitas e a variedade de crimes em questão”, salientou sobre o clima de desconfianças sobre corrupção em torno do futebol nacional.

Na crónica que assina nas páginas da revista TVMais, o apresentador de notícias da SIC vê os clubes como “vítimas”.

“É triste, muito triste, perceber como a grandeza dos clubes atrai pessoas que só os prejudicam.”

No seu reparo, o jornalista lembra que jogadas de bastidores são uma “vergonha”.

Portugueses queixam-se… “por tudo e por nada”

Rodrigo Guedes de Carvalho deixou ainda uma crítica aos portugueses que se vão lamentando pelo facto da chuva e usa esse argumento como mote para deixar reparos a esta “mania de nos queixarmos por tudo e por nada”.

“Vamos ter calma”.

Rodrigo Guedes de Carvalho lembra ainda o problema da seca e recorda que país até nem é um afetado por rigorosas condições climatéricas.

O jornalista não esconde, por isso, que o “tira do sério” o facto do povo português se lamentar com frequência pelos mais variados motivos.

Sem compreender como se passa da “angústia com a seca para o lamento sobre o temporal”, Rodrigo Guedes de Carvalho salienta que o país necessita “desesperadamente” de chuva para fazer face à seca.

O jornalista argumenta também que, para o português, “qualquer pequeno inconveniente é uma grande maçada” mas, destaca, que até se deveria estar na rua a “dançar” quando a chuva cai.

“Tenham dó. Aprendam, de uma vez por todas, a apreciar o que temos”, refere.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar