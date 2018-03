Motores Corrida de Álvaro Parente em St. Petersburg durou…uns metros Por

Não há nada que um piloto menos goste do que começar a época com o ‘pé esquerdo’, mas foi exatamente isso que sucedeu a Álvaro Parente no arranque do Pirelli World Challenge.

O piloto português, que este ano tripula o Bentley Contiental GT3 # 9 da K-PAX Racing, partia do meio do pelotão, e nada fazia o que sucedeu na segunda curva do traçado de St. Petersburg (Florida), quando Parente se envolveu num acidente com um adversário aos comandos de um Aston Martin. Os estragos no carro amarelo e preto foram tão grandes que a prova do piloto do Porto acabou por ali.

Eis um resumo dessa corrida, que foi ganha por Scott Hargrove, aos comandos de um Porsche 911 GT3-R.